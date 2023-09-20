Как избавиться от лишайника на яблонях в запущенной стадии — единственный способ, других нет

Опытные дачники как огня боятся лишайника на садовых деревьях. Стоит только появиться этому пятнышку, как оно тут же начнет разрастаться, и если вовремя не принять все меры, захватит весь сад. Чем на самом деле опасен лишайник?
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Во-первых, в тканях лишайника легко приживаются не только мелкие вредители, но и насекомые. Во-вторых, поры дерева забиваются, из-за чего нарушается дыхание ствола, начинается листопад. В-третьих, исключается естественное обдувание ветрами.
Кстати, на ранней стадии заболевания вред минимален: яблоня продолжает получать солнечный свет, а кора свободно пропускает воздух. Переход «болезни» в стадию нароста или пластин означает начало гибели посадок, и это нужно предотвратить.
Самый проверенный метод и можно сказать единственный в запущенной стадии — механическая очистка:
- свести к минимуму повреждение коры;
- собрать и уничтожить все очистки, избавившись от риска повторного заражения;
- произвести дезинфекцию ствола раствором купороса.
После избавления яблони от лишайника требуется особенный уход, удаление лишних веток, удобрение, обеспечение комфортной среды для роста.
По материалам дзен-канала German Baturin