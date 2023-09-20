Всего один стакан на ведро воды и грунт стал урожайным — убрали инфекции и заселили полезные бактерии

Осенью удобрять почву надо в два этапа. Сначала мы должны убрать из земли инфекции и грибки, которые скопились за период лета. А уже потом заселяем полезные бактерии и элементы, которые сделают грунт урожайным и плодородным.

Разведите 0,5 литра перекиси водорода и столько же девятипроцентного уксуса. Делайте все в перчатках, иначе можете травмировать кожу рук.