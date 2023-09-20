Всего один стакан на ведро воды и грунт стал урожайным — убрали инфекции и заселили полезные бактерии

Осенью удобрять почву надо в два этапа. Сначала мы должны убрать из земли инфекции и грибки, которые скопились за период лета. А уже потом заселяем полезные бактерии и элементы, которые сделают грунт урожайным и плодородным.
Разведите 0,5 литра перекиси водорода и столько же девятипроцентного уксуса. Делайте все в перчатках, иначе можете травмировать кожу рук.
Раствор хорошо перемешайте и оставьте открытым в темном месте на 5–7 дней.
Теперь возьмите 10 литров воды и разведите в нем один стакан нашего средства. Теперь поливайте почву. В итоге болезни вас обойдут стороной.
Приступаем ко второму этапу через 10 дней. В 10 литрах воды разводим 900 грамм сыворотки. Такое удобрение привлечет в землю нужные бактерии. И в этот же раствор добавляем половину стакана любых гуматов — соли гуминовых кислот.
Полейте удобрением землю, и в зиму вы уйдете с урожайным грунтом.
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