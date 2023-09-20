23 сентября — до +24 градусов тепла, солнечно! Какая погода будет в Москве: пришла вторая волна лета

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В четверг, 21 сентября, чуть прохладней, всего +19 градусов, облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В пятницу, 22 сентября, потеплеет до +23 градусов, малооблачно, без осадков.

В субботу, 23 сентября, по-летнему тепло: +24 градуса, солнечно. В воскресенье, 24 сентября, воздух прогреется до +23 градусов, днем солнечно и без осадков, ночью — до +12 градусов. А уже в понедельник, 25 сентября, всего +17, пасмурно, дожди. Потеплеет только в четверг, 27 сентября, воздух прогреется до +20, переменная облачность, без осадков.

Как сообщалось ранее, вторая волна бабьего лета должна прийти в Москву не позже 20 сентября. Такой прогноз сделал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, начиная с этого дня, воздух в столице прогреется до +20...+22 градусов.

По материалам ren.tv и gismeteo.ru