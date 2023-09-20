Озвучиваем топ самых стойких женских духов из бюджетной линии: цена — около 1000 рублей

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Также во главу угла они ставили стойкость духов. Обычно считается, что хорошо держатся на теле дорогой парфюм. Но оказалось, что это не всегда так. Доступные ароматы тоже могут быть устойчивыми.

В результате исследования эксперты назвали лучшими бюджетными духами со стойким ароматом — Armand Basi In Red. А также парфюм фабрики «Новая заря» Patchouli Magique, цена которых не больше тысячи рублей.

Источник: markakachestva.ru