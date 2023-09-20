Обрезали осенью герань и подкормили — побеги поперли из боков, снова цветет пышными шапками

Даже самую хилую герань можно оживить, если осенью ее правильно обрезать, а затем подкормить связкой сразу из трех удобрений. Срежьте все листья, оставьте пеньки. Далее герань надо обработать, чтобы побеги полезли быстро и эффективно.
В одном литре воды растворите 2 миллилитра аммиака, 0,5 грамма янтарной кислоты и одну таблетку витамина группы B. Все тщательно перемешайте.
Аммиак хорошо наращивает зелень, янтарная кислота — стимулятор роста. За счет нее клетки делятся быстрее и появляются новые побеги.
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