Выводим любые пятна этим методом стирки: отмеряем две ложки соды — проще не бывает

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Берем 2 столовые ложки с горкой соли, 1 столовую ложку разрыхлителя теста, бросаем в теплую воду. Далее погружаем вещи в этот состав.

Через два часа вещи простирайте в машинке на нужном режиме работы.

В барабан рекомендуется высыпать несколько ложек соли для усиления эффекта.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».