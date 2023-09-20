Выводим любые пятна этим методом стирки: отмеряем две ложки соды — проще не бывает

Стиральная машинка. Фото: соцсети

Вам понравится дешевизна данного способа.

Данным содовым способом стирки вы сможете удалить со своей одежды пятна любого происхождения. Даже самые тяжелые и многолетние загрязнения с легкостью отойдут от ткани.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Берем 2 столовые ложки с горкой соли, 1 столовую ложку разрыхлителя теста, бросаем в теплую воду. Далее погружаем вещи в этот состав.

Через два часа вещи простирайте в машинке на нужном режиме работы.

В барабан рекомендуется высыпать несколько ложек соли для усиления эффекта.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».

Читайте также