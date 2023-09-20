Выводим любые пятна этим методом стирки: отмеряем две ложки соды — проще не бывает

Данным содовым способом стирки вы сможете удалить со своей одежды пятна любого происхождения. Даже самые тяжелые и многолетние загрязнения с легкостью отойдут от ткани.
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Берем 2 столовые ложки с горкой соли, 1 столовую ложку разрыхлителя теста, бросаем в теплую воду. Далее погружаем вещи в этот состав.
Через два часа вещи простирайте в машинке на нужном режиме работы.
В барабан рекомендуется высыпать несколько ложек соли для усиления эффекта.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».