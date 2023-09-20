Чем опрыскать малину на зиму - дождитесь, когда кустарник сбросит листья и поливайте

Малину надо обязательно опрыскивать на зиму от болезней. И делать это необходимо после того, когда растение уже сбросит листья. Потому что обрабатываем только стебли и землю.

Бывает так, что листья опадают медленно, тогда с наступлением первых заморозков это надо сделать принудительно, вручную, используя секатор.

Осенью на стеблях малины закладываются почки, которые распустятся весной. Они не такие как на деревьях, особенно нежные. И важно не обжечь их подкормками, иначе урожая следующим летом вы не дождетесь.

Лучшее удобрение - бургундская жидкость. Разведите средство, согласно инструкции и залейте в опрыскиватель.

Раствор уничтожит грибковые заболевания, которые остаются после сезона на стеблях малины и не даст растению погибнуть зимой.

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