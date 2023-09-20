Называем лучшие женские духи со свежим и нежным ароматом: долго держатся, очень вкусные

Свежие духи с ароматом трав, цитрусовых, леса и фруктов всегда пользуются популярностью. Они придают женщине лоска и очарования и не раздражают даже в самую жаркую погоду.

Эксперты утверждают, что такие ароматы больше других нравятся мужчинам на прекрасной половине человечества.