Называем лучшие женские духи со свежим и нежным ароматом: долго держатся, очень вкусные

Свежие духи с ароматом трав, цитрусовых, леса и фруктов всегда пользуются популярностью. Они придают женщине лоска и очарования и не раздражают даже в самую жаркую погоду.
Эксперты утверждают, что такие ароматы больше других нравятся мужчинам на прекрасной половине человечества.
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Специалисты определили лучшие духи со свежими нотками. На первое место они поставили Cologne Mimosa Indigo, где запах мимозы и сирени нежно сочетается с кожей.
Второе место отдали парфюму Davidoff Cool Water, который навевает мысли о море. Третье — Armani Air di Gioia, который соединяет в себе аромат цитруса, леса и морской волны.
Источник: samyiluchshiy.ru