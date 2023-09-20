Не выкапывайте на зиму хризантему и не обрезайте — просто правильно укройте

Хризантема — капризное растение и холода не переносит. Но все не настолько плохо, как многим может показаться.

Растение может цвести вплоть до −2 градусов, ничего с цветком не произойдет, он продолжит развиваться. До −10 градусов цветы побьет морозом, но корневая система не погибнет.