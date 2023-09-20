Не выкапывайте на зиму хризантему и не обрезайте — просто правильно укройте

Хризантема — капризное растение и холода не переносит. Но все не настолько плохо, как многим может показаться.
Растение может цвести вплоть до −2 градусов, ничего с цветком не произойдет, он продолжит развиваться. До −10 градусов цветы побьет морозом, но корневая система не погибнет.
Главная ошибка дачников — это обрезка. Ни в коем случае этого делать не стоит. Если вы оставите у хризантемы только палки — они не переживут морозы, корни погибнут.
Оставьте все как есть, но корневую систему укройте сухими ветками, а по бокам присыпьте черноземом.
Далее цветок покроет снег, и он переживет холода.
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