Высокоурожайный сорт огурцов для открытого грунта — высаживают в апреле: огурчики пойдут через 55 дней

Посадите в открытом грунте этот высокоурожайный сорт огурцов — точно не пожалеете. Опытные дачники давно положили на него глаз: за лето снимают урожай раз 10, а то и больше. Уже не знаем куда девать огурцы — едим свежими, закатываем в банки и маринуем на зиму.
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Одним из лучших и высокоурожайных признан сорт огурцов «апрельский». Это ранний гибрид, который отлично культивируется в домашних условиях, саженцы можно держать на балконе или веранде. Этот сорт мягко приживется на открытом грунте. После посадки первые огурцы можно получить на 55-й день. При этом плоды будут крупными: до 250 граммов и длиной 25 см.
Кстати, семена можно высаживать уже в апреле. Сорт устойчив к переменчивой погоде, не притязателен относительно грунтов.
По материалам дзен-канала German Baturin