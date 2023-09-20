Засаленные и дурно пахнущие полотенца станут как новые — авторский рецепт

Налейте в таз 5 литров горячей воды, добавьте 4 столовые ложки любого стирального порошка, 2 столовые ложки кислородного отбеливателя и 2 столовые ложки подсолнечного масла.

В полученный раствор опускайте полотенца и оставьте на всю ночь. Если времени нет, то минимум на три часа.

Затем постирайте полотенца в стиральной машинке привычным образом. Вы увидите, как старые полотенца засияют чистотой.

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