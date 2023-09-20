Как избавиться от мошек в доме и в комнатных растениях — надежный способ, везде продается

В горшках комнатных растений и рассаде часто заводятся мошки. И существует надежный способ — как быстро от них избавиться.
Средство недорогое и продается в каждом хозяйственном магазине. Насекомые исчезают без следа и больше не возвращаются.
Поможет мелок от тараканов. Прочертите линии карандашом по кромке каждого горшка с внутренней стороны. А если мошек слишком много, то мелок можно покрошить с помощью ножа на поверхность почвы.
Эффект становится виден через два дня.
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