Появились пятна на розе: это может быть серая гниль — как быстро избавиться

Грибы рода Botrytis cinerea могут вызвать на розе бурые пятна, это заболевание называется серой гнилью.
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Если роза поражена серой гнилью, то пятна с каждым днем значительно увеличиваются в размере. Через неделю после их появления на пораженных участках вы увидите серый налет в виде пушка.
Бутоны начнут загнивать. На лепестках станут заметны мелкие бурые пятна-язвочки, листья пожелтеют и начнут опадать.
Важно срезать все пораженные участки, сжечь обрези. Далее обязательно обработать розы фунгицидами, подойдут такие препараты, как «Фундазол», «Скор», «Хорус». При сильных поражениях можно использовать биопрепараты «Фитоспорин», «ФитоДоктор».
Рекомендуется не только опрыскать кусты, но и полить их, чтобы обеспечить максимальное уничтожение спор гриба.
Обработку повторить 2–3 раза с интервалом в 5–7 дней.
Источник: Telegram-канал «Все в сад».