Появились пятна на розе: это может быть серая гниль — как быстро избавиться

Грибы рода Botrytis cinerea могут вызвать на розе бурые пятна, это заболевание называется серой гнилью.

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Если роза поражена серой гнилью, то пятна с каждым днем значительно увеличиваются в размере. Через неделю после их появления на пораженных участках вы увидите серый налет в виде пушка.