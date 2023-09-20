Станет похожа на новую: простой совет для тех, кто красит ресницы тушью

Ресницы. Фото: Global Look Press

Воспользуйтесь этой рекомендацией, чтобы вернуть косметическому продукту жизнь.

Чтобы подчеркнуть ресницы в осенний период, красавицы традиционно используют тушь. Однако она часто и быстро засыхает.

Не стоит выбрасывать продукт, если заметили изменения в составе. Есть чудесный способ восстановить тушь. Густоту туши вернут 2–3 капли для глаз.

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Далее остается положить щеточку на место и подождать несколько минут. Тушь размякнет, а вы снова сможете красить ресницы. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

Напомним, ранее мастера рассказали, как сделать трендовый маникюр в ярких цветах.

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