Станет похожа на новую: простой совет для тех, кто красит ресницы тушью

Чтобы подчеркнуть ресницы в осенний период, красавицы традиционно используют тушь. Однако она часто и быстро засыхает.

Не стоит выбрасывать продукт, если заметили изменения в составе. Есть чудесный способ восстановить тушь. Густоту туши вернут 2–3 капли для глаз.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Далее остается положить щеточку на место и подождать несколько минут. Тушь размякнет, а вы снова сможете красить ресницы. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.