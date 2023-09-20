Доллар по 110 рублей: это уже не сказки, а ближайшее будущее

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Эксперты полагают, что к началу второго квартала 2024 года доллар может стоить 110 рублей и больше. Удержать эту тенденцию может полное введение репатриации валютной выручки в России. Тогда доллар будет стоить 80–90 рублей.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что вряд ли доллар достигнет в этот период 110 рублей.

«Текущий торговый диапазон для американской валюты составляет от 92,5 до 101 рубля. Верхняя граница этого коридора может сохраниться до следующего заседания Центрального банка России, которое состоится 27 октября. Решение по ключевой ставке повлечет за собой изменения», — прокомментировал специалист.

Источник: 1prime.ru