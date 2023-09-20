Илья Милохин рассказал, кому из знаков нужно быть осторожнее в 2024 году

Илья Милохин. Фото: соцсети 

Речь пойдет о Близнецах.

Брат блогера Дани Милохина рассказал, кому из знаков не повезет в следующем году.

Илья Милохин увлекся астрологией. Недавно он предупредил Близнецов.

В Год Зеленого Деревянного Дракона по китайскому календарю Близнецам стоит беречь свои финансы. 2024 год может оказаться для них не самым удачным.

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Милохин советует тщательнее проверять свои источники доходов, считать убытки и подготовить финансовую подушку.  Об этом астролог рассказал в progoroduhta.ru.

Напомним, ранее финансист сообщила, как стоит экономить средства. 

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