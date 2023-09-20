«Люди забывают об откладывании денег»: финансист рассказала, как правильно экономить

Стало известно, как быстро разбогатеть при помощи экономии.
Специалист начала с того, что предложила тратить меньше, чем зарабатывает человек.
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«Начать я рекомендую с ведения личного или семейного бюджета, в котором важно учитывать, а также планировать свои доходы. В доходах важно фиксировать не только зарплату, но и процентные депозиты», – отметила эксперт.
«Важно учитывать алименты, кешбэк и прочие источники дохода. Затем у вас будут статьи расходов. В них мы записываем расходы на дорогу, аренду, учебу. Но часто люди забывают об откладывании денег на крупную покупку», – добавила специалист.
Финансист не рекомендовала хранить деньги в банке. Так как официальная инфляция достигла 11%. Лучше купить акции, облигации или инвестировать в недвижимость. Об этом эксперт сообщила в 5-tv.ru.