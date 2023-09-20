«Является сигналом тревоги»: почему у ребенка случается истерика

Дети. Фото: Global Look Press 

Эксперт поделилась важными знаниями.

Стало известно, что делать с истериками ребенка.

Психолог отметила, что не стоит и игнорировать истерику у детей. Иногда это не естественное явление из-за взросления, а сигнал о проблеме.

«Стоит обратить внимание, если истерика продолжается длительное время и не поддается успокоению. Истерика, которая происходит без явных причин или становится непропорциональной ситуации, является сигналом тревоги или страха», — объяснила эксперт.

Есть моменты, когда поведение ребенка стоит показать врачу. Малыш может испытывать негативные эмоции по отношению к другим детям и взрослым.

«Бывает, что истерика ребенка сопровождается физической агрессией по отношению к себе или окружающим, это говорит о необходимости вмешательства специалистов», — добавила Жукова в беседе с vnimanie.pro.

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