Макароны не разварятся и будут аппетитными – простой рецепт

Стало известно, как правильно приготовить вкусные макароны.

Для того, чтобы приготовить это блюдо, важно добавить соленые огурцы и морковь. Овощи нужно обжарить на сковороде.

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Варить макароны важно до состояния «аль денте». Далее воду сливают и добавляют к макаронам сливочное масло.