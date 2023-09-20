Макароны не разварятся и будут аппетитными – простой рецепт

Макароны. Фото: Global Look Press

Получится вкусно и необычно.

Стало известно, как правильно приготовить вкусные макароны.

Для того, чтобы приготовить это блюдо, важно добавить соленые огурцы и морковь. Овощи нужно обжарить на сковороде.

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Варить макароны важно до состояния «аль денте». Далее воду сливают и добавляют к макаронам сливочное масло.

 Макароны стоит положить в сковороду с овощами. Не забудьте хорошо перемешать все ингредиенты.

Получившееся блюдо можно подавать. Таким рецептом поделились на Дзен-канале «Отчаянная домохозяйка».

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