Знак зодиака определил: какой цвет одежды выбрать на осень

Одежда. Фото: Global Look Press 

Оказалось, можно одеваться, опираясь на гороскопы.

Стало известно, как знак зодиака влияет на осенний гардероб.

В зависимости от принадлежности к стихии меняется подходящий человеку цвет.

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Так, представители огненных знаков идеально будут смотреться осенью во всех оттенках красного, а также в черном и холодно-белом цветах. 

Астрологи предлагают земным знакам присмотреться к шоколадному цвету, ярким оттенкам зеленого и не бояться теплого оранжевого.

Белый, яркий желтый или глубокий синий подойдут воздушным знакам.

А для водных знаков идеальными станут бирюзовый, ярко-синий и насыщенный хаки. Об этом сообщили в womanhit.ru.

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