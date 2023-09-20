Знак зодиака определил: какой цвет одежды выбрать на осень

Стало известно, как знак зодиака влияет на осенний гардероб.

В зависимости от принадлежности к стихии меняется подходящий человеку цвет.

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Так, представители огненных знаков идеально будут смотреться осенью во всех оттенках красного, а также в черном и холодно-белом цветах.