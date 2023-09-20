«Превращает женщину в тетю»: что не стоит надевать осенью

Осенний гардероб. Фото: Global Look Press 

Эксперт развенчала несколько мифов о модных вещах.

Стилист Татьяна Тимофеева поделилась тем, что не нужно надевать этой осенью.

Оказалось, стоит отказаться от казаков.

«Они классно выглядят на блогерах, которые носят бохо, но странно смотрятся в обычном базовом гардеробе девушки из мегаполиса», – рассказала эксперт.

А еще стилист не рекомендует жокейские сапоги и обтягивающие косухи с круглым вырезом. По мнению эксперта, эти вещи добавляют лишние годы.

«Она превращает женщину в тетю. А если ты попробуешь застегнуться, то ужаснешься и тут же ее снимешь», – добавила стилист.

А трикотажные платья демонстрируют все изъяны фигуры, уверена стилист.

«Свитеры из крупной фактуры, которые должны были добавить уюта твоим осенним образам, на самом деле простят и дешевят. И выглядят так, как будто ты сама вчера вечером связала их перед телевизором», – заключила эксперт в своем микроблоге.

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