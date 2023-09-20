«Превращает женщину в тетю»: что не стоит надевать осенью

Стилист Татьяна Тимофеева поделилась тем, что не нужно надевать этой осенью.

Оказалось, стоит отказаться от казаков.

«Они классно выглядят на блогерах, которые носят бохо, но странно смотрятся в обычном базовом гардеробе девушки из мегаполиса», – рассказала эксперт.

А еще стилист не рекомендует жокейские сапоги и обтягивающие косухи с круглым вырезом. По мнению эксперта, эти вещи добавляют лишние годы.