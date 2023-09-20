«Превращает женщину в тетю»: что не стоит надевать осенью

Стилист Татьяна Тимофеева поделилась тем, что не нужно надевать этой осенью.
Оказалось, стоит отказаться от казаков.
«Они классно выглядят на блогерах, которые носят бохо, но странно смотрятся в обычном базовом гардеробе девушки из мегаполиса», – рассказала эксперт.
А еще стилист не рекомендует жокейские сапоги и обтягивающие косухи с круглым вырезом. По мнению эксперта, эти вещи добавляют лишние годы.
«Она превращает женщину в тетю. А если ты попробуешь застегнуться, то ужаснешься и тут же ее снимешь», – добавила стилист.
А трикотажные платья демонстрируют все изъяны фигуры, уверена стилист.
«Свитеры из крупной фактуры, которые должны были добавить уюта твоим осенним образам, на самом деле простят и дешевят. И выглядят так, как будто ты сама вчера вечером связала их перед телевизором», – заключила эксперт в своем микроблоге.