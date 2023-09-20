Выбирайте правильный порошок – советы Роскачества

Порошок. Фото: Global Look Press 

Обратите внимание на эти бренды.

Стало известно, какой порошок признан лучшим. Оценку дали в Роскачестве.

Оказалось, что порошок бренда «Аист» получил первое место экспертов Роскачества.

Специалисты утверждают, что данный порошок поможет убрать пятна от моторного масла, пота, молока и других жидкостей.

Он получил пять баллов из пяти.

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Также в число лучших порошков вошли Burti (4,99 балла), Dosia (4,74), Aiel (4,74) и Reflect (4,5). Об этом рассказали в rskrf.ru.

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