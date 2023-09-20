«По чуть-чуть с лимоном и перцем в воду»: напиток с этим продуктом ускорит обмен веществ

Стало известно, какой напиток советуют диетологи.

Врач-диетолог Римма Мойсенко заявила, что напиток с добавлением имбиря поможет постройнеть и при этом положительно повлияет на иммунитет человека.

Все дело в том, что имбирь ускоряет обмен веществ.

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При этом медик предупредила, что важно проконсультироваться с врачом перед употреблением напитка. Так как имбирь может быть раздражителем для кишечника.