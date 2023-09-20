«Когда пожилым людям звонят...»: найден необычный способ спасения пенсионеров от мошенников

Пенсионеры. Фото: Global Look Press 

Пенсионный эксперт Сергей Власов поделился важной информацией.

Стало известно, что ждет в скором будущем пенсионеров России.

Оказалось, людей пожилого возраста проверят на тему финансовой грамотности.

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«В рамках такого проекта планируется повысить финансовую грамотность большинства пенсионеров. В основном речь идет о тех гражданах, которым от 60 лет и больше», – отметил эксперт.

«Ведь именно они чаще всего становятся жертвами различного рода мошенничеств, особенно это касается ситуаций, когда пожилым людям звонят и представляются сотрудниками различных ведомств», – добавил Сергей Власов в беседе с primpress.ru.

Во всех регионах России проведут местные чемпионаты для пенсионеров. А позже это выйдет на федеральный уровень. Главной целью таких соревнований определили защиту пенсионеров от мошенников. 

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