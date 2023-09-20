«Когда пожилым людям звонят...»: найден необычный способ спасения пенсионеров от мошенников

«Ведь именно они чаще всего становятся жертвами различного рода мошенничеств, особенно это касается ситуаций, когда пожилым людям звонят и представляются сотрудниками различных ведомств», – добавил Сергей Власов в беседе с primpress.ru.

Во всех регионах России проведут местные чемпионаты для пенсионеров. А позже это выйдет на федеральный уровень. Главной целью таких соревнований определили защиту пенсионеров от мошенников.