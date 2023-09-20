В «МаркеКачества» назвали три лучших корма для кошек

Эксперты «МаркиКачества» определили, какой корм купить своим любимым котам и кошечкам.
Корм компании «Мираторг» получил 4,97 балла. В составе этого корма есть жиры Омега-3 и 6, а также в нем высокое содержание полезных веществ. А еще у этого корма приятная цена. Именно поэтому этот товар оказался на первом месте.
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Корм бренда Blitz набрал 4,91 балла и занял второе место. У этого товара лучшее соотношение цены и качества.
На третьем месте бренд Delicana. У него 4,85 балла. У этого продукта в составе натуральные мясо и рыба, глюкозамин и хондроитин. Об этом рассказали на сайте организации.