В «МаркеКачества» назвали три лучших корма для кошек

Эксперты «МаркиКачества» определили, какой корм купить своим любимым котам и кошечкам.

Корм компании «Мираторг» получил 4,97 балла. В составе этого корма есть жиры Омега-3 и 6, а также в нем высокое содержание полезных веществ. А еще у этого корма приятная цена. Именно поэтому этот товар оказался на первом месте.

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Корм бренда Blitz набрал 4,91 балла и занял второе место. У этого товара лучшее соотношение цены и качества.