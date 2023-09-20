Подоконник снова станет белоснежным: обратите внимание на это средство

Подоконник. Фото: Global Look Press 

Уборка станет приятнее, а окно засверкает.

Для многих хозяек одним из самых сложных для уборки мест является подоконник.

Подоконник быстро теряет свою белизну, а устранить серый цвет на нем сложно.

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Однако первозданный вид подоконнику возможно вернуть. Для этого понадобится мыльный раствор, а затем отбеливающий состав.

Для этого добавьте 1 столовую ложку зубного порошка к 2 столовым ложкам пищевой соды. Также сюда важно добавить перекись водорода. 

Губкой нужно нанести средство при помощи круговых движений. А потом промыть подоконник обычной водой. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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