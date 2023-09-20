Подоконник снова станет белоснежным: обратите внимание на это средство

Для многих хозяек одним из самых сложных для уборки мест является подоконник.
Подоконник быстро теряет свою белизну, а устранить серый цвет на нем сложно.
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Однако первозданный вид подоконнику возможно вернуть. Для этого понадобится мыльный раствор, а затем отбеливающий состав.
Для этого добавьте 1 столовую ложку зубного порошка к 2 столовым ложкам пищевой соды. Также сюда важно добавить перекись водорода.
Губкой нужно нанести средство при помощи круговых движений. А потом промыть подоконник обычной водой. Об этом рассказали в belnovosti.by.