Подоконник снова станет белоснежным: обратите внимание на это средство

Для многих хозяек одним из самых сложных для уборки мест является подоконник.

Подоконник быстро теряет свою белизну, а устранить серый цвет на нем сложно.

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Однако первозданный вид подоконнику возможно вернуть. Для этого понадобится мыльный раствор, а затем отбеливающий состав.