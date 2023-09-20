Вместо осени зима: синоптики пообещали резкое похолодание первого октября

Синоптики сообщили о возможном наступлении холодов уже первого октября.

В некоторых регионах России до сих пор погода напоминает солнечное лето. Однако, по словам экспертов, все изменится с наступлениям второго месяца осени.

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