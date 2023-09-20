Вместо осени зима: синоптики пообещали резкое похолодание первого октября

Синоптики сообщили о возможном наступлении холодов уже первого октября.
В некоторых регионах России до сих пор погода напоминает солнечное лето. Однако, по словам экспертов, все изменится с наступлениям второго месяца осени.
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«С 1 октября в Челябинске ожидается циклон. Он принесет дожди и мокрый снег. При этом столбик термометра упадет с 21 до 1 градуса», – об этом сообщили в fedpress.ru.
Напомним, ранее эксперты мира моды сообщили, что делать с ногтями осенью.