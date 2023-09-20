Овны, Тельцы, Водолеи — везунчики: совершат мощный прорыв на работе в начале октября

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«Овны, Тельцы, Водолеи. Но у каждый проявит себя по-разному. Овны загорятся какой-то идеей и начнут ее осуществлять. Они очень быстро начнут показать себя на работе. Но не надолго, как начали активно проявляется, так же потом быстро и сольются. В октябре они прям такие хорошие стартаперы в новых идеях и проектах.

Тельцы же долго раскачиваются, но к концу октября, их монотонная работа даст хорошие плоды. Они возьмут измором и этот успех продлится и дальше.

Водолеи — это изобретатели и генераторы необычных идей. В октябре нагенерируют такое, что потом все долго будут это вспоминать. Но их идеи всегда гениальны», – поделилась эксперт.