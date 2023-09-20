Такие варианты не подойдут: в какой посуде нельзя разогревать еду в СВЧ-печи

СВЧ-печь. Фото: Global Look Press 

Пересмотрите свою посуду на кухне.

Домохозяйкам рассказали, какие тарелки нельзя использовать для СВЧ-печи.

Все дело в том, что материал такой посуды приведет к поломке микроволновки. Иногда подобное заканчивается возгоранием. 

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Во-первых, для микроволновки не подходят тарелки с позолотой. Такая посуда может сильно нагреться.

В-вторых, фольга вместо тарелки не подойдет для СВЧ-печи.

В-третьих, пластиковые контейнеры не предназначаются для СВЧ-печи. Так как пластик выделяет канцерогены при нагревании. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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