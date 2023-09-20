Лето продолжается: как сделать трендовый маникюр в ярких цветах

Специалисты по маникюру рассказали, какой вариант будет отличным решением для начала осени. К слову, его название напоминает летнее время.

Мастера маникюра советуют отдавать предпочтение в сентябре градиент-дизайну ногтей. Он представляет собой покрытие несколькими лаками ярких оттенков.

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Речь идет о Малибу-маникюре, который был очень востребован летом. И теперь он тоже в тренде.