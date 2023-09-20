Лето продолжается: как сделать трендовый маникюр в ярких цветах

Специалисты по маникюру рассказали, какой вариант будет отличным решением для начала осени. К слову, его название напоминает летнее время.
Мастера маникюра советуют отдавать предпочтение в сентябре градиент-дизайну ногтей. Он представляет собой покрытие несколькими лаками ярких оттенков.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Речь идет о Малибу-маникюре, который был очень востребован летом. И теперь он тоже в тренде.
К слову, можно самостоятельно выполнить данный дизайн. Для этого понадобится спонж для макияжа или губка для мытья посуды.
Вначале важно подготовить основу для градиента. Лучше использовать лаки минимум 4 оттенков. Эксперты советуют остановиться на оранжевом, розовом, сиреневом и темно-фиолетовом цветах.
Малибу-маникюр. Фото: соцсети
Далее спонж прижимают к ногтевой пластине, чтобы получился ровный тон.
После важно просушить лак и нанести бесцветное покрытие.
Последний этап – нанесение хром-втирки. Ее нужно приобрести в специальных магазинах с товаром для маникюра. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.