Бабье лето снова придет в Россию, раскрыта точная дата: названы регионы, которым не повезет больше всего

В России погода зачастую преподносит сюрпризы. На этот они были приятными, так как осень выдалась аномально теплой. В Москве и Санкт-Петербурге еще не было заморозков. Синоптик Юрий Варакин рассказал, когда наступит второе бабье лето в России. По словам эксперта, теплая погода во многих регионах Российской Федерации будет с 20 до 24 сентября включительно.
Синоптик отметил, что начиная от Смоленской области до Владимирской и дальше будет сухо и солнечно. Не повезло нескольким регионам, где будут затяжные дожди. Это касается Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Архангельской областей и республик Карелии и Коми.
А вот в Сочи воздух прогреется до +25 или даже +30 градусов. Чуть менее жарко будет в Анапе, Новороссийске и Ялте.
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В Ростовской области, Центрально-Черноземном районе, Белгородской, Курской и Саратовской областях ожидается теплая погода и без осадков.
Подобная ситуация, по прогнозам, ожидается и в Западной Сибири в первой половине недели, однако к концу недели уже начнутся дожди. Об этом пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.