Обязательно сделайте это с гречкой перед варкой – достаточно будет пяти минут

Гречка. Фото: Global Look Press

Этот совет перед приготовлением пищи поможет усвоению полезных веществ организмом.

Эксперты рассказали, почему важно мыть гречку перед ее варкой.

Такая процедура позволит избавиться от фитиновой кислоты. Это сложное вещество накапливается в гречке и других крупах естественным путем.

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Специалисты утверждают, что фитиновая кислота меняет вкус гречки и мешает усвоению полезных веществ в составе крупы.

Чтобы убрать ненужное, достаточно промыть гречку теплой водой около 5 минут. При этом гречку стоит перемешивать руками. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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