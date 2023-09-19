Обязательно сделайте это с гречкой перед варкой – достаточно будет пяти минут

Эксперты рассказали, почему важно мыть гречку перед ее варкой.

Такая процедура позволит избавиться от фитиновой кислоты. Это сложное вещество накапливается в гречке и других крупах естественным путем.

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Специалисты утверждают, что фитиновая кислота меняет вкус гречки и мешает усвоению полезных веществ в составе крупы.