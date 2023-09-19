Внесите это удобрение под яблони и вишни в сентябре: в следующем году завалят небывалым урожаем

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Дачникам раскрыли секрет, что нужно сделать осенью, чтобы фруктовые деревья плодоносили как бешеные.

Зачастую дачники высаживают на участке фруктовые деревья. Сладкими плодами любят лакомиться взрослые и дети. Однако в сентябре яблони, груши, сливы и вишни обязательно нужно подкормить. Эксперты рассказали, что надо сделать, чтобы был шикарный урожай. 

Чтобы укрепить фруктовые деревья перед зимой, а также помочь им заложить новые плодовые почки, нужно  использовать азофоску.

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Отмечается, что в приствольный круг под взрослые деревья надо внести по два стакана такого удобрения, а под молодые — по одному.

Для косточковых деревьев также нужно дополнительно внести кальций. Для этого подойдет доломитовая мука. Под взрослые деревья насыпать надо семь-восемь стаканов такой подкормки, а под молодые — по три стакана, пишет Дзен-канал «Сад огород лайф».

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