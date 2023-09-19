Капаем две-три капли этого копеечного средства в тушь, и она как новая: наносится легко, ресницы длинные

Красивая девушка наносит тушь на ресницы. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто рачительно относится к косметике.

Немногие знают, что хорошая тушь при правильном уходе может прослужить и больше года. Не спешите отправлять в мусорку тушь, которая подсохла.

Ее вполне можно оживить с помощью копеечного средства, самых простых и дешевых увлажняющих капель для глаз.

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Капните всего 2-3 капли во флакончик с тушью, подождите некоторое время — и можете наносить на ресницы. Качество туши сохранится, ваши ресницы будут длинными.

В идеале капли добавляются во флакон с тушью вечером, чтобы утром можно было спокойно пользоваться обновленным косметическим средством.

По материалам vnimanie.pro

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