Капаем две-три капли этого копеечного средства в тушь, и она как новая: наносится легко, ресницы длинные

Немногие знают, что хорошая тушь при правильном уходе может прослужить и больше года. Не спешите отправлять в мусорку тушь, которая подсохла.
Ее вполне можно оживить с помощью копеечного средства, самых простых и дешевых увлажняющих капель для глаз.
Капните всего 2-3 капли во флакончик с тушью, подождите некоторое время — и можете наносить на ресницы. Качество туши сохранится, ваши ресницы будут длинными.
В идеале капли добавляются во флакон с тушью вечером, чтобы утром можно было спокойно пользоваться обновленным косметическим средством.
По материалам vnimanie.pro