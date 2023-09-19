Чем полить клубнику осенью, чтобы в новом сезоне грести урожай ведрами — мощные удобрения за копейки

Мечтаете обскакать всех соседей по сбору клубники? Тогда этот совет для вас. Записывайте рецепты мощных подкормок. Если угостить кусты этими составами до конца сентября, урожайность культуры повысится в разы. Ягода будет сладкая и невероятно крупная.

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В первую очередь клубника нуждается в органике. Смешайте два килограмма навоза с ведром чистой воды. Подождите семь дней. Затем разбавьте настой десятью литрами воды и используйте его для полива ягодных грядок.

Кроме этого, не будет лишним побаловать культуру минеральной подкормкой. Для ее приготовления следует взять одну большую ложку сульфата калия на ведро воды. Эта питательная смесь тоже вносится методом полива.

Источник: издание belnovosti.by