Нужно всего пять копеек: нумизматы готовы купить у вас эти монеты за 100 тысяч рублей

Срочно займитесь поисками монет в своих старых кошельках и копилках. Продать пятикопеечную монету можно в тысячи раз дороже ее номинала.

Оказывается, все нумизматы охотятся за монетой в пять копеек 1999 года. Она считается очень редким экземпляром, и нумизматы готовы отдать за нее 100 тысяч рублей.

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