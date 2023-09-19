Нужно всего пять копеек: нумизматы готовы купить у вас эти монеты за 100 тысяч рублей

Российские монеты и рубли. Фото: Global Look Press

Поищите такие монеты в своих копилках и сможете разбогатеть.

Срочно займитесь поисками монет в своих старых кошельках и копилках. Продать пятикопеечную монету можно в тысячи раз дороже ее номинала.

Оказывается, все нумизматы охотятся за монетой в пять копеек 1999 года. Она считается очень редким экземпляром, и нумизматы готовы отдать за нее 100 тысяч рублей.

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Дело в том, что в 1999 году ЦБ практически не выпускал монеты этого номинала. Но некоторое количество все же попало в оборот.

А вдруг именно вы тот самый счастливый обладатель такой монетки, просто пока об этом не знаете.

По материалам vnimanie.pro

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