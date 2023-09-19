Нужно всего пять копеек: нумизматы готовы купить у вас эти монеты за 100 тысяч рублей

Срочно займитесь поисками монет в своих старых кошельках и копилках. Продать пятикопеечную монету можно в тысячи раз дороже ее номинала.
Оказывается, все нумизматы охотятся за монетой в пять копеек 1999 года. Она считается очень редким экземпляром, и нумизматы готовы отдать за нее 100 тысяч рублей.
Дело в том, что в 1999 году ЦБ практически не выпускал монеты этого номинала. Но некоторое количество все же попало в оборот.
А вдруг именно вы тот самый счастливый обладатель такой монетки, просто пока об этом не знаете.
По материалам vnimanie.pro