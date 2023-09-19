Это средство спасет капусту и увеличит урожай: как избежать появления сухих и темных листьев — секрет агрономов

Эксперты пояснили, что тут самое главное — это постоянная подкормка почвы. Все, что нужно делать, это поливать растение кальциевой селитрой. Для раствора понадобится около 10 граммов удобрения на 10 литров воды.

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А так как капуста любит влагу, то ее важно регулярно поливать. В засушливый период ее следует поливать раз в два дня не менее 5 литров на куст. А вот если будут пасмурные дни, полив можно сократить до одного раза в неделю. Эксперты подчеркнули, что нельзя размывать почву вокруг корней. Дело в том, что это может привести к гибели растения, сообщает портал «Тут новости».