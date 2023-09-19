Как вырастить крупный озимый чеснок: секрет в предпосадочной обработке — подробная инструкция

Чтобы озимый чеснок порадовал отличным урожаем, необходимо ответственно отнестись к предпосадочной обработке зубчиков.

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Для начала чеснок следует замочить в слабом растворе перманганата калия. Эта процедура поможет повысить устойчивость луковиц к болезням и вредителям.

А сразу после замачивания зубчики нужно обвалять в специальной смеси. Без этого никак. Ведь именно она обеспечит культуру необходимыми питательными элементами.

Рецепт простой. Возьмите 300 граммов древесной золы и такое же количество табачной пыли. Соедините подкормки в глубокой миске и перемешайте до однородного состояния.

Кроме того, небольшое количество табачной пыли можно добавить в каждую лунку. Это не будет лишним, если вы имеете дело не с самой плодородной почвой.

Источник: издание belnovosti.by