Натираем мылом и отправляем в микроволновку: достаем чистейшие вещи, эффект от стирки потрясающий

Этот способ остирывания рекомендуется для сильно загрязненных кухонных полотенец. Но ничто не мешает попытаться привести в идеальный вид таким же методом и другие вещи с застарелыми пятнами. Например, нижнее белье или майку.
Итак, вещь нужно намочить, натереть хозяйственным мылом или жидкостью для мытья посуды. Затем положить ее в пакет и не завязывать его.
Микроволновку нужно выставить на мощность 400–500 Вт, положить в нее пакет и включить на полторы минуты. После остановки микроволновки нужно подождать, пока вещь остынет, затем достать ее. И наслаждаться результатом. Пятна исчезнут, краски станут ярче.
Вещь останется только выполоскать от стирального средства. Или же можно постирать в стиральной машинке-автомате на обычном режиме.
По материалам remontkit.ru