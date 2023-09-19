Натираем мылом и отправляем в микроволновку: достаем чистейшие вещи, эффект от стирки потрясающий

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кому нужно отстирать застарелые пятна.

Этот способ остирывания рекомендуется для сильно загрязненных кухонных полотенец. Но ничто не мешает попытаться привести в идеальный вид таким же методом и другие вещи с застарелыми пятнами. Например, нижнее белье или майку.

Итак, вещь нужно намочить, натереть хозяйственным мылом или жидкостью для мытья посуды. Затем положить ее в пакет и не завязывать его.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Микроволновку нужно выставить на мощность 400–500 Вт, положить в нее пакет и включить на полторы минуты. После остановки микроволновки нужно подождать, пока вещь остынет, затем достать ее. И наслаждаться результатом. Пятна исчезнут, краски станут ярче.

Вещь останется только выполоскать от стирального средства. Или же можно постирать в стиральной машинке-автомате на обычном режиме.

По материалам remontkit.ru

Читайте также