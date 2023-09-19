Натираем мылом и отправляем в микроволновку: достаем чистейшие вещи, эффект от стирки потрясающий

Этот способ остирывания рекомендуется для сильно загрязненных кухонных полотенец. Но ничто не мешает попытаться привести в идеальный вид таким же методом и другие вещи с застарелыми пятнами. Например, нижнее белье или майку.

Итак, вещь нужно намочить, натереть хозяйственным мылом или жидкостью для мытья посуды. Затем положить ее в пакет и не завязывать его.

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