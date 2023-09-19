Названы самые урожайные сорта картофеля: собираем более 700 кг овощей с сотки — клубни крупные и вкусные

Хотите собрать много картофеля в будущем году? Не полагайтесь на авось. Обратите внимание на самые урожайные сорта овоща. Они проверены временем. С ними точно не возникнет неприятных сюрпризов.

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На вершине рейтинга расположился сорт под названием «Бернина». По отзывам дачников, он является самым урожайным. С участка размером в одну сотку можно собрать более 700 килограммов крахмалистых овощей. Помимо того, данный сорт отлично хранится. Что тоже является огромным плюсом.

На втором месте — сорт «Синеглазка». Его урожайность намного ниже, чем у лидера. Можно собрать до 480 килограммов с сотки. Зато вкусовые качества выше всяких похвал. И хранится он тоже достаточно долго.

И замыкает тройку лидеров сорт «Маяк». Его урожайность не так велика: всего 400 килограммов с сотки. Однако, по мнению дачников, именно этот сорт обладает насыщенным вкусом, который так ценят любители жареной картошки.

Источник: Дзен-канал «Чудогрядка.рф»