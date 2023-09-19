Два секретных ингредиента сделают макароны в миллион раз вкуснее: блюдо станет коронным — все попросят добавки

Нужно сначала отварить макароны до состояния «аль денте». После этого необходимо слить воду и добавить немного сливочного масла.

Затем надо взять два соленых огурца и натереть на крупной терке. Потом надо всю массу отжать, чтобы не было лишней жидкости. Также одну морковку надо нарезать тонкой соломкой. Если любите лук, то его тоже можно добавить, нарезав тонкими полукольцами.

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Все овощи нужно отправить в сковороду и обжарить на растительном масле, чтобы они слегка подрумянились.

И уже в готовую овощную заправку надо выложить макароны. А после того, как все ингредиенты будут перемешаны, можно подавать блюдо к столу, пишет дзен-канал «Отчаянная домохозяйка».