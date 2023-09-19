Вот почему нельзя добавлять мед в чай: абсолютно никакой пользы — а вред огромный

Многие гурманы любят пить чай с медом. Они добавляют продукт прямо в напиток. Но, как выяснилось, это довольно вредно для здоровья.

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Оказывается, мед ни в коем случае нельзя нагревать. При термической обработке пчелиный продукт теряет все свои полезные свойства и начинает выделять канцерогены.

В меде содержатся ферменты, препятствующие размножению бактерий и грибков. Поэтому продукт долго хранится.

Но именно эти ферменты могут превратиться в опасные соединения. Чтобы запустить разрушительный процесс, достаточно нагреть мед всего до 35 °C.

Источник: издание belnovosti.by