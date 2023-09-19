Ценный совет: возьмите эти два продукта — радостно завизжите от того, что произойдет со сковородой

Отмечается, что нужно взять чистую сковороду и поставить на плиту. В нее надо насыпать несколько ложек соли, чтобы она покрыла дно сковороды, и разровнять. Огонь нужно включить посильнее и подержать соль пять минут пока не пожелтеет.

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После этого необходимо высыпать соль, а затем салфеткой очистить поверхность. Только после этого дном сковородки смазывается растительным маслом. И уже когда от масла пойдет дымок, сковороду сразу нужно снова протереть бумажным полотенцем, пишет сайт novate.

Эксперты отмечают, что если проделать этот хитрый трюк, то еда больше не будет пригорать. Но эффект пропадет, если сковородку помыть в в посудомоечной машине или с помощью чистящих средств. Поэтому в идеале надо после каждой готовки просто протирать сковороду салфеткой.