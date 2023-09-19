110 рублей за доллар: когда «американец» поднимется до этого уровня — известен точный срок

Рубль на валютных торгах в этот вторник, 19 сентября, немного укрепился по отношению к основным мировым валютам доллару и евро.

Доллар торговался чуть выше 96 рублей, евро - почти 103 рубля.

Между тем, финансовые аналитики, следящие за тенденциями на валютном рынке, прогнозируют, что доллар все же подорожает и в 2024 году будет стоить уже 110 рублей.

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