110 рублей за доллар: когда «американец» поднимется до этого уровня — известен точный срок

Рубль на валютных торгах в этот вторник, 19 сентября, немного укрепился по отношению к основным мировым валютам доллару и евро.
Доллар торговался чуть выше 96 рублей, евро - почти 103 рубля.
Между тем, финансовые аналитики, следящие за тенденциями на валютном рынке, прогнозируют, что доллар все же подорожает и в 2024 году будет стоить уже 110 рублей.
«Если выбран вариант постепенного контролируемого ослабления рубля, что в рамках текущей бюджетной политики может быть оправдано, курс будет терять примерно 2 рубля в месяц в среднем. Это предполагает курс в районе 110 рублей за доллар и ниже уже ко второму кварталу 2024 года при сохранении нынешних условий», - говорится в докладе «Росконгресса».
По материалам РИА Новости