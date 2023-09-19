Волшебное снадобье для герани: льем строго под корень — растение цветет без остановки

Мечтаете о том, чтобы герань цвела без перерыва на отдых? Тогда помогите ей. Подкормите растение раствором аптечного средства. Речь идет о янтарной кислоте.

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Все просто. Возьмите 2 таблетки препарата, измельчите их в порошок и смешайте с 1 литром отстоянной воды комнатной температуры.

Доведите состав до однородного состояния и вылейте под куст. Этого количества удобрения хватит на пару небольших растений.

Подкормку нужно повторять 1 раз в 30 дней: только в этом случае герань будет цвести круглый год без остановки.

Источник: издание belnovosti.by.