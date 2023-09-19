Овны, Львы и Стрельцы: предупреждение для этих знаков зодиака — рискуют потерять целое состояние в ближайшие дни

По словам эксперта, Овны, Львы и Стрельцы должны быть сдержанными. Это касается моментов, когда надо принять какие-либо финансовые решения, в противном случае их ждет провал. Но стоит учесть, что представителям огненной стихии повезет в другой сфере — в любви.

Астролог отметила, что земные знаки — Тельцы, Девы и Козероги — будут погружены в себя. Они захотят разобраться в чувствах. Поэтому эксперт предупредила, что им нужно избегать ненужных трат.

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А вот для представителей воздуха, Близнецов, Водолеев и Весов, неделя станет благоприятной. Но даже не стоит сорить деньгами, так как надо обдумывать любые траты.

Примечательно, что Раков, Скорпионов и Рыб эмоции захлестнут с головой. Им астролог посоветовала не спешить в принятии решений. Этим знакам зодиака внимание лучше остановить на долгосрочных планах, сообщает «Подмосковье сегодня».