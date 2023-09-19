Овны, Львы и Стрельцы: предупреждение для этих знаков зодиака — рискуют потерять целое состояние в ближайшие дни

Зачастую жизнь преподносит не только хорошие сюрпризы, но и неприятные. Сильнее всего портит настроение, если пустеет кошелек. Астролог Инна Мишина озвучила финансовый гороскоп для представителей всех знаков зодиака на период с 18 по 24 сентября. Она призналась, что некоторым людям стоит затянуть пояса, чтобы не остаться на мели.
По словам эксперта, Овны, Львы и Стрельцы должны быть сдержанными. Это касается моментов, когда надо принять какие-либо финансовые решения, в противном случае их ждет провал. Но стоит учесть, что представителям огненной стихии повезет в другой сфере — в любви.
Астролог отметила, что земные знаки — Тельцы, Девы и Козероги — будут погружены в себя. Они захотят разобраться в чувствах. Поэтому эксперт предупредила, что им нужно избегать ненужных трат.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А вот для представителей воздуха, Близнецов, Водолеев и Весов, неделя станет благоприятной. Но даже не стоит сорить деньгами, так как надо обдумывать любые траты.
Примечательно, что Раков, Скорпионов и Рыб эмоции захлестнут с головой. Им астролог посоветовала не спешить в принятии решений. Этим знакам зодиака внимание лучше остановить на долгосрочных планах, сообщает «Подмосковье сегодня».