Просто бросаем несколько горстей под корень в сентябре: розы зимой не вымерзнут, а весной зацветут еще красивее и пышнее

Розовый куст на даче. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кому нужен шикарный и ухоженный розарий.

Чтобы розы порадовали пышным цветением на следующий год, нужно позаботиться о них осенью. За несколько недель до наступления холодов розы нужно подкормить компостом или перегноем.

Это улучшит качество грунта и послужит дополнительным натуральный утеплителем для роз.

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Перегной или компост нужно распределить равномерным слоем толщиной 5-7 см в приствольном круге, не выходя за пределы проекции кроны розового куста. Весной ваши розы отблагодарят обильным и пышным цветением.

Только имейте в виду, в качестве «сырья» для компоста для роз не подойдут отходы от рыбы, молочных продуктов, сорняки с семенами, любые пораженные болезнями растения, листва дуба, ореха, тополя.

По материалам naschaeda.ru

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