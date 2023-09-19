Просто бросаем несколько горстей под корень в сентябре: розы зимой не вымерзнут, а весной зацветут еще красивее и пышнее

Чтобы розы порадовали пышным цветением на следующий год, нужно позаботиться о них осенью. За несколько недель до наступления холодов розы нужно подкормить компостом или перегноем.

Это улучшит качество грунта и послужит дополнительным натуральный утеплителем для роз.

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