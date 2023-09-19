Просто бросаем несколько горстей под корень в сентябре: розы зимой не вымерзнут, а весной зацветут еще красивее и пышнее

Чтобы розы порадовали пышным цветением на следующий год, нужно позаботиться о них осенью. За несколько недель до наступления холодов розы нужно подкормить компостом или перегноем.
Это улучшит качество грунта и послужит дополнительным натуральный утеплителем для роз.
Перегной или компост нужно распределить равномерным слоем толщиной 5-7 см в приствольном круге, не выходя за пределы проекции кроны розового куста. Весной ваши розы отблагодарят обильным и пышным цветением.
Только имейте в виду, в качестве «сырья» для компоста для роз не подойдут отходы от рыбы, молочных продуктов, сорняки с семенами, любые пораженные болезнями растения, листва дуба, ореха, тополя.
По материалам naschaeda.ru