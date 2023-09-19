Названо идеальное время для уборки моркови: смотрите на термометр, а не на состояние ботвы

В отличие от большинства огородных культур, морковь нужно убирать как можно позже. При этом неважно, как выглядит ботва, гораздо важнее, что показывает термометр.

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Если поспешить, овощи будут хуже храниться. Выкапывать оранжевые корнеплоды нужно тогда, когда температура воздуха опустится ниже 20 °C. Можно и даже нужно дождаться незначительных заморозков и только потом приступать к делу.

При этом затягивать с процедурой тоже нельзя. Необходимо успеть до прихода серьезных морозов. Иначе морковь может серьезно пострадать. И сохранить такие корнеплоды не получится.

Кроме того, помните о том, что овощам нужно обеспечить правильные условия. Держите морковь в деревянном ящике с песком или опилками, и корнеплод будет храниться не менее 6 месяцев.

Источник: издание belnovosti.by