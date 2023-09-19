Поэтому никто и не ест: четыре ошибки, почему суп и салат получаются невкусными

Так точно не стоит экономить на сливочном масле, заменяя его маргарином. А если мясо примерзло к стенке в холодильнике, то оно уже не будет вкусным ни под каким соусом. Самые вкусные блюда готовятся из качественных и свежих продуктов.

Многие домохозяйки спешат и начинают жарить мясо, когда масло еще не разогрелось. Но так делать категорически нельзя. Если не разогреть масло, то содержимое будет прилипать к сковородке и превращаться в месиво.

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А чтобы было вкуснее, важно, чтобы нарезка была правильной. Тут надо следовать согласно рецепту и не игнорировать, если помидоры рекомендуют резать на четвертинки, а колбасу на кубики.

Эксперты советуют пробовать блюдо в процессе приготовления. Дело в том, что даже один ингредиент может повлиять на вкус. Когда мясо жарится или отваривается, можно еще что-то исправить, пишет Super. Можно добавить специй.