Сытная запеканка из крабовых палочек: готовится быстро и просто — моментально улетает со стола

Если вы думаете, что из крабовых палочек можно приготовить только холодные закуски, то это не так. Данный продукт годится и для более сытных блюд. Например, его можно добавить в запеканку. Попробуйте сами. Будете благодарны за рецепт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вам потребуется: 4 куриных яйца, 20 мл молока, 300 гр крабовых палочек, 6 помидорок черри, 15 гр свежей петрушки, черный перец и соль по вкусу.

Чтобы не тратить время попусту, сначала включите духовку: нужно разогреть печь до 180 °C. И только потом приступайте к нарезке и смешиванию ингредиентов.

Разделите палочки на три равных части. Две из них измельчите в крошку. А третью нарежьте длинными полосками.

Смешай яйца и молоко, взбейте их венчиком. Томаты разрежьте на две части. Порубите зелень петрушки ножом. Соедините яичную массу с измельченными крабовыми палочками. Посолите и добавьте перец.

Смажьте форму для запекания маслом. Уложите на дно противня помидоры и полоски крабовых палочек. Залейте все яично-молочной смесью, посыпьте петрушкой и поставьте в печь.

Готовьте запеканку около 45 минут. Блюдо рекомендуется подавать в горячем виде.

Источник: gastronom.ru